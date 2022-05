Sanremo, l’Orchestra Stabile dello Swing prepara un nuovo cd: “Time Pavillion”

Sanremo. I “Swing Kids”, definita Orchestra Stabile dello Swing, fondata da Freddy Colt è attiva ormai da sei anni. Lo scorso 17 marzo ha partecipato quale formazione ufficiale al III raduno nazionale del Sultanato dello Swing al Teatro Camploy di Verona, accompagnando cantanti come Petra Magoni, Massimo Altomare e Vanessa Tagliabue-Yorke o solisti come Mauro Ottolini o Marco Pasetto. Adesso, in attesa della stagione estiva, i “Ragazzi dello Swing” sono entrati in studio nei giorni scorsi per incidere un nuovo album.

