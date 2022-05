Si stacca un pezzo di cemento, colpita una bambina della scuola di Bradia

Ha riportato un forte trauma a un ginocchio la bambina della scuola primaria di Bradia a Sarzana che, tre giorni fa, è stata colpita da un pezzo di cemento staccatosi dal pianerottolo di un’uscita che si affaccia sul cortile dell’istituto. L’episodio è avvenuto mentre stava giocando con alcuni coetanei e il pesante pezzo le è caduto addosso da un’altezza per fortuna ridotta. “Si tratta di un fatto gravissimo – scrive in proposito la Consulta di Bradia – lo stato di degrado e incuria in cui versa l’intera area, più volte da noi segnalato, poteva provocare conseguenze ben più gravi. Abbiamo nuovamente comunicato le problematiche attraverso tutti i canali disponibili e l’Amministrazione ha provveduto a recintare la zona del crollo e sta effettuando i sopralluoghi più volte auspicati. Facciamoci sentire, i nostri bambini hanno diritto di studiare e giocare in un luogo sicuro e protetto”. La struttura – che nel 2018 era stata interessata dalla caduta di intonaco – negli ultimi anni è stata al centro di alcuni interventi e verifiche strutturali da parte dell’Amministrazione che sta intervenendo per la messa in sicurezza del luogo dell’incidente.

