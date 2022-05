Spareggi seconde di Eccellenza, in campo Taggia-Chisola

Taggia. Conto alla rovescia per l’avvio del primo turno degli spareggi nazionali tra le seconde classificate dei campionati regionali di Eccellenza. Domenica 29 maggio si parte con la competizione che, dalla stagione 1994-1995, mette in palio sette posti per il campionato di serie D: le 28 squadre partecipanti, divise in accoppiamenti per aree geografiche tramite sorteggio, si affrontano in due fasi strutturate in gare di andata e ritorno. Calcio d’inizio fissato alle 16.30, ad eccezione di Taloro Gavoi-L’Aquila 1927 (ore 15.30) e di Terranuova Traiana-Atletico Ascoli (ore 16). Match di ritorno in programma domenica 5 giugno. Lo annuncia la Lnd.

