Venerdì il sesto appuntamento con la rassegna ‘Castello di Parole’. Protagonista Giorgia Serughetti

Dopo l’evento che ha visto protagonisti Carlo Barbieri e Daniele Biacchessi, prosegue la rassegna culturale ‘Castello di Parole’. Cresce infatti l’attesa per il sesto appuntamento, che avrà luogo venerdì 10 giugno alle 17, sempre sulla terrazza del castello di Riomaggiore. Ospite Giorgia Serughetti, ricercatrice in filosofia politica presso il dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell’università di Milano-Bicocca, editorialista del quotidiano ‘Domani’ e impegnata, tra le altre cose, a occuparsi di genere e teoria politica. Serughetti, che dialogherà con la curatrice della rassegna Ornella D’Alessio, con la giornalista Silvia Neonato e con la sindaca Fabrizia Pecunia, presenterà il suo libro ‘Il vento conservatore: la destra populista all’attacco della democrazia’ nel quale viene proposta una lettura originale che mette insieme la crisi dell’ordine neoliberale, evidenziata anche dalla catastrofe planetaria della pandemia e l’avanzata di progetti politici di segno antiegualitario e autoritario. La rassegna di eventi culturali è organizzata dal Comune di Riomaggiore con l’obiettivo di invitare scrittori nazionali, internazionali, affermati o emergenti, per valorizzare i borghi attraverso il sostegno e la promozione di iniziative dall’alto valore sociale e culturale, in grado di arricchire la comunità e di suscitare interesse in tutti coloro che arriveranno da fuori per partecipare a questi appuntamenti, capaci di offrire stimolanti dibattiti e importanti occasioni di riflessione. La rassegna ‘Castello di Parole’ ha anche come fine quello di promuovere Riomaggiore al di fuori dei mesi

estivi, come uno dei poli culturali emergenti della Liguria.

