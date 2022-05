“Why Liguria” di Deloitte-Laboratorio Pnrr: «I consumatori ritardano gli acquisti»

Genova. «Più di sette consumatori su dieci nutrono timori per i propri risparmi e la metà degli intervistati preferisce ritardare gli acquisti di valore, due italiani su tre programmano le proprie vacanze, ma per il 38% dei viaggi la spesa non sarà superiore ai 750 euro. Il 59% delle aziende si aspetta un fatturato 2022 superiore al fatturato del 2021 ma l’89% ha una conoscenza minima del PNRR e non basa su questo strumento i propri piani di sviluppo». È quanto risulta dalle analisi sui consumi e sull’impatto del PNRR sulla realtà economica ligure condotte nell’ambito del progetto “Why Liguria” di Deloitte-Laboratorio PNRR” in collaborazione con l’assessorato Sviluppo Economico Regione Liguria.

