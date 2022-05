Festa patronale mariana alla Scorza

Domani, domenica 29 maggio, festa patronale mariana alla Spezia nella parrocchia di Nostra Signora della Salute, detta della Scorza, in Piazza Brin. Le Messe sono alle 8.30, 11 e 18. Alle 18.45 il maestro Ferruccio Bartoletti terrà un concerto d’organo, al quale tutti sono invitati. Il concerto, nell’ambito della rassegna internazionale di musica per organo “Città della Spezia”, intende ricordare in particolare i duecento anni dalla nascita del musicista César Franck, ed infatti tutti i brani eseguiti saranno tra quelli composti dal compositore francese dell’Ottocento. L’organo è il “Tamburini” realizzato nel 1925, quasi cento anni fa. Nel corso della giornata sarà possibile pranzare e cenare in Piazza Brin. Martedì, a conclusione delle celebrazioni patronali, il parroco don Francesco Vannini presiederà la liturgia delle consegne per ragazzi e ragazze che hanno partecipato ai percorsi di catechesi. Alle 21, infine, recita del Rosario in piazza a conclusione del mese mariano insieme alla comunità di Nostra Signora della Neve.

