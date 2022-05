Giornata nazionale del sollievo, nel 2021 in Liguria oltre 4mila persone hanno attivato percorsi di cure palliative a domicilio

Genova. Si celebra domenica 29 maggio la Giornata nazionale dedicata alla promozione della cultura del sollievo in tutta Italia. Nel 2021 in Liguria oltre 4.000 persone hanno attivato percorsi di cure palliative a domicilio con oltre 112.000 accessi, circa la metà di questi in area metropolitana: 35% di accessi di personale medico, 45% accessi di personale infermieristico e circa il 20% di altre figure professionali quali terapisti della riabilitazione, OSS, psicologi, assistenti sociali e non solo.

