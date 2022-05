Il presidente Fico in visita a Genova, Centi: “Proficuo dialogo su presenza mafie in Liguria”

Giornata genovese ieri per il presidente della Camera Roberto Fico. Tra gli appuntamenti in agenda anche l’incontro con il presidente della Commissione regionale Antimafia, il consigliere spezzino Roberto Centi, per dialogare sulla lotta alla criminalità organizzata e sui beni confiscati. “Avere la terza carica dello Stato a Genova è stata un’occasione preziosa per poter dialogare in modo proficuo sulla situazione della presenza delle mafie in Liguria ma anche del rapporto tra Stato e Regione in questo ambito così delicato, soprattutto per quanto riguarda i beni confiscati – spiega Centi –. Al presidente Fico ho fatto notare come la presenza delle mafie in Liguria sia sottovalutata nel sentire comune, mentre servirebbe maggiore consapevolezza specialmente per le giovani generazioni”.

... » Leggi tutto