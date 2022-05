Incidente del giovane rider, Spezia bene comune: “La logica del profitto non può prevalere sulla tutela dei lavoratori e sui loro diritti”

“Il 24 maggio un giovane rider spezzino è stato coinvolto in un terribile incidente, le cause sono ancora da accertare, ma il contesto lavorativo che si trovano a dover affrontare molti lavoratori e lavoratrici del mondo del delivery è fatto di ritmi frenetici, stress e turni massacranti spesso senza alcun tipo di tutela e senza i dispositivi di protezione individuale minimi ed indispensabili per svolgere questo tipo di lavoro soprattutto, se, come accade non di rado, si ritrovano in strada in tipo di condizione climatica con l’obiettivo di tirare su qualche soldo.

