Lerici, ai Pescatori una serata dedicata al pittore Stefano Guercio

Proseguono le ‘Serate artistiche’ ai Pescatori di Lerici. Il prossimo appuntamento sarà il 1° giugno, protagonista della serata Stefano Guercio, pittore dallo stile a cavallo tra surrealismo e cubismo, caratterizzato da una personale ricchezza cromatica e riferimenti alla metafisica. La fusione degli elementi sfocia nel visionario, in atmosfere magiche e negli eterni enigmi dell’oltre. Le opere i Guercio resteranno esposte al Circolo per due settimane. Per seguire la serata del 1° giugno e prenotare l’apericena a 15€, comprensivo di specialità preparate dal circolo per i soci, rivolgersi al numero 0187965117.

