“Ogni giorno più visibile l’abbraccio di Spezia ai profughi ucraini”

Sono ormai circa duecento le persone di nazionalità ucraina ospitate in modo stabile alla Spezia e provincia a seguito dell’inizio guerra. “Non si tratta, per fortuna, di arrivi massicci come quelli dei migranti africani o siriani degli anni scorsi – spiega una nota della Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato – , motivo per cui, per il momento almeno, si tratta, in termini tecnici, di quella che viene definita ‘accoglienza diffusa’. In pratica, queste persone hanno potuto trovare alloggio ed accoglienza presso famiglie loro conterranee o in singoli appartamenti messi a loro disposizione con il coordinamento della prefettura. Non sono state ancora necessarie sistemazioni di gruppo. Nondimeno, la condizione di rifugiati, per un periodo che non si annuncia breve, richiede iniziative specifiche di accoglienza e di integrazione, dall’assistenza sanitaria (in parte almeno ancora problematica) all’inserimento scolastico”. Tra tali iniziative, ricorda la Diocesi, anche quelle di ordine spirituale. “Gli attuali rifugiati – continua la nota diocesana – sono in grandissima parte cattolici od ortodossi di rito bizantino. L’assistenza diretta viene prestata loro dal sacerdote di rito cattolico bizantino don Volodymyr Lyupak. Don Volodymyr, però, ha la sua sede pastorale a Lucca, e in questo periodo viene alla Spezia due volte la settimana, il martedì e il sabato, quando celebra la Messa nel suo rito nella chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni ed Agostino, messa a disposizione dal parroco don Luca Palei, direttore della Caritas. Con don Volodymyr collaborano però a pieno ritmo le strutture della diocesi. Lo si è visto proprio ieri, venerdì, quando famiglie ucraine presenti alla Spezia e in provincia sono state invitate ad un incontro svolto nel salone ‘Fanelli’ della cattedrale di Cristo Re. Erano presenti, con il cappellano bizantino, i responsabili di tre importanti settori della diocesi: don Palei, appunto, per la Caritas, padre Gianluigi Ameglio, frate minore francescano, per l’Ufficio migranti e don Manrico Mancini per il centro missionario. Erano inoltre presenti non solo rappresentanti delle famiglie ucraine, ma anche di quelle che le ospitano. L’incontro è servito per fare il punto della situazione, anche sotto il profilo specificamente pastorale e di catechesi”.

