Oltre 14.5 milioni per nidi e scuole d’infanzia e per i distretti sociali

La Giunta regionale, su proposta degli assessori alla Scuola e alle Politiche Sociali e all’Edilizia Scolastica, ha approvato lo stanziamento di 5,6 milioni di euro, in riferimento all’annualità 2022 come quota di finanziamento del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, con l’obiettivo di dare una risposta efficace alle famiglie liguri e valorizzare il sistema educativo, potenziando l’offerta dei nidi e delle scuole dell’infanzia. “Queste risorse, per oltre 14,5 milioni di euro complessivi tenuto conto anche dei fondi destinati ai Distretti sociali, confermano l’attenzione che questa Giunta ha da sempre dimostrato verso i più piccoli, in un costante dialogo e confronto con il territorio anche in relazione al tema delle politiche sociali”, osserva il presidente della Regione Liguria.

“La delibera per il sistema 0-6 anni si muove in una logica di continuità educativa dal nido alla scuola dell’infanzia con un evidente valore formativo, ma anche sociale – sottolinea l’assessore all’Istruzione -. Con questo stanziamento si potenzia la rete dei servizi educativi e si investe sulla formazione degli operatori. Nell’assegnazione dei 5,6 milioni si continua a tenere conto della spesa storica e dei servizi garantiti direttamente dai Comuni e dall’altro si ribadisce ai Comuni stessi che una quota dovrà essere trasferita ai nidi privati accreditati e scuole dell’infanzia private che, nel sistema da 0 a 6 anni, rappresentano una scelta per molte famiglie e garantiscono una maggiore copertura dei

servizi. I fondi favoriscono il contenimento e la riduzione delle rette pagate dalle famiglie”. “Grazie a questi fondi – sottolinea l’assessore all’Edilizia Scolastica – si potranno fare degli interventi anche sugli edifici scolastici, per rendere le aule più confortevoli per i più piccoli. Un investimento per il benessere dei nostri figli e dei soggetti più fragili”.

“Prosegue l’impegno di Regione Liguria per assicurare, sostenere ed ampliare la rete dei servizi educativi rivolta all’infanzia – afferma l’assessore alla Tutela dell’Infanzia – potenziare la formazione del personale, adeguare gli istituti alle moderne esigenze e tutto questo fatto in collaborazione ed in aiuto ai Comuni significa mantenere vivo l’ascensore sociale e la cura del primo nucleo di società che è la famiglia che deve essere tutelata anche grazie alla cura dell’infanzia da parte delle istituzioni”.

