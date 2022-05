Albisola Superiore. Quarto di finale storico per i Pirates 1984. Domenica 27 maggio alle ore 15, al Pirates Field di Luceto, i pirati del presidente Giacchello affronteranno in una partita ad eliminazione diretta valevole per l’accesso alle semifinali nazionali del campionato di Seconda Divisione Fidaf, le Aquile Ferrara, squadra di grande tradizione ed esperienza.

... » Leggi tutto