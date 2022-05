Sabato dell’ambiente, volontari all’opera lungo l’Orzanella e il Teglia

Quindici corsi d’acqua, ventidue associazioni di volontariato, due scuole partecipanti. Sono i numeri di questo Sabato dell’Ambiente, l’evento organizzato ogni mese dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord per raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le sponde di fiumi, torrenti e canali. Un’iniziativa che coinvolge centinaia di volontari che con le loro associazioni hanno ‘adottato’ i corsi d’acqua, impegnandosi a monitorarli e a tenerli puliti. «Ogni ultimo sabato del mese – spiega Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio – rinnoviamo questo fondamentale patto con il territorio, andando a recuperare migliaia di rifiuti sparsi lungo le sponde dei corsi d’acqua. Grazie a centinaia di volontari diamo il nostro contributo a una Toscana libera dalla plastica e impediamo che bottiglie, sacchetti e altri rifiuti pericolosi finiscano in mare. Questo sabato per noi è speciale perché per la prima volta abbiamo coinvolto anche una scuola della Versilia. Si tratta di un fatto importante che riafferma il valore educativo dell’iniziativa».

