Sanremo, banchetto della Lega in via Matteotti per il referendum sulla Giustizia

Sanremo. Prende il via la campagna referendaria sui cinque quesiti in materia di giustizia anche in provincia di Imperia. Nella mattina di oggi, sabato 28 maggio, la Lega, quale partito promotore dei referendum proposti, incontra i cittadini per invitarli a recarsi alle urne il 12 giugno per esprimere il proprio voto a favore del sì ai cinque referendum sulla giustizia e raggiungere così il quorum necessario.

... » Leggi tutto