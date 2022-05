Scendono i positivi, un decesso al San Bartolomeo

Va purtroppo anche oggi ad aumentare il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi mancati negli ospedali liguri da inizio pandemia. L’aggiornamento odierno comunicato da Regione comunica infatti il decesso di due donne di 80 e 87 anni, mancate agli ospedali Villa Scassi di Genova e San Bartolomeo di Sarzana, e di un uomo di 89, mancato dall’ospedale di Albenga. I decessi a livello regionale diventano così 5.325, di cui 609 in Asl5.

I dato odierno comunica altresì di 442 nuovi casi di positività al coronavirus, di cui 75 nello Spezzino.

775 i guariti di giornata, oltre 434mila da inizio pandemia. Mentre sono 158 (-2) i ricoverati Covid-19 positivi a livello regionale, di cui 9 in terapia intensiva. 15 (-3) i ricoverati in Asl5, di cui 13 (-2) al San Bartolomeo e 2 (-1), di cui uno in terapia intensiva, al Sant’Andrea.

9.095 (-336) gli attuali positivi a livello regionale, di cui 1.314 (-37) nello Spezzino.

