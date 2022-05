Successo questa sera per Giada e Melissa, sorelle di Ortonovo, a I Soliti Ignoti, il noto quiz id Rai Uno condotto da Amadeus. Le sorelle si sono destreggiate tra identità, indizi e imprevisti, risolvendo infine felicemente l’enigma del parente misterioso. Per l’oro bottino di 8.400 euro in gettoni d’oro.

