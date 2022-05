Tappa a Cala del Forte per Conor McGregor e il suo yacht Lamborghini

Ventimiglia. Scalo a Cala del Forte per il campione di MMA Conor McGregor, avvistato ieri sulla banchina del porto di Ventimiglia, dove ha fatto tappa con il suo super yacht di lusso made in Lamborghini (solo 62 esemplari al mondo). Tra gli sportivi più pagati di sempre, McGregor si trovava nella città di confine per una sessione di allenamento in programma in una palestra della marina. La star irlandese delle arti marziali miste è di base a Monaco per il fine settimana del Gran premio insieme alla propria famiglia.

