Tra acciaio e darsene, la sfida nel municipio Medio Ponente tra l’ex presidente Bernini e la pasionaria Pozzi

Genova. Qualcuno dice che con quegli strani totem rossi che erano stati posizionati via Cornigliano sembrava un po’ Chinatown. In realtà erano dei fregi che dovevano ricordare l’ingresso di villa Bombrini ma tant’è sono stati tolti. L’arteria rinnovata di fresco, marciapiedi più larghi e piste ciclabili, fioriere e un nuovo asfalto, dopo anni di attesa, come risarcimento (uno dei) per avere subito la presenza dell’acciaieria ex Ilva, per chi arriva dal centro è un po’ l’ingresso nella periferia ovest della città. Un paio di chilometri oltre, oltre le rampe che portano all’aeroporto e a una nuova area produttiva, Sestri Ponente con la sua rete di negozi e attività stretta tra le darsene di Fincantieri e le cave attorno al monte Gazzo.

