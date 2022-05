Code ai battelli, alcuni turisti sono poco preparati per i sentieri. Premesse che fanno drizzare le antenne alle Cinque Terre

Una massa di turisti ai moli in partenza per i traghetti alle Cinque Terre. Quaranta volontari del Soccorso alpino pronti a intervenire nell’area Parco sui sentieri. Accordi pronti firmati e altri quasi alla firma. Manovre già attive in territorio amatissimo e fragile. Ma cosa sta succedendo in questi giorni alle Cinque Terre? Se si volesse dare un’istantanea positiva della situazione, si potrebbe dire che il Covid sembra quasi un ricordo e con ottimi ritorni a tutto il comprensorio che ha avuto paura di non ripartire, ma se allo stesso tempo si guarda il rovescio della medaglia i numeri crescono a dismisura e più che sospirare si trattiene il respiro.

... » Leggi tutto