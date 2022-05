Confartigianato, Toti: «I dati dell’Osservatorio confermano la stagione di ripresa della Liguria»

Genova. «I dati di Confartigianato confermano la stagione di ripresa che la Liguria sta vivendo, dopo i due anni difficili della pandemia. E confermano anche la fiducia nel futuro da parte dei nostri giovani, che decidono di investire e intraprendere sul nostro territorio. Molti di questi ragazzi, poi, aprono attività legate ai servizi e al turismo, settore in forte ripresa con il tutto esaurito non solo per la primavera ma anche nelle previsioni per la stagione estiva». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta i dati Istat elaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato. «Questi dati sono indicativi del dinamismo del tessuto produttivo della Liguria – aggiunge il governatore – e un’ulteriore conferma di quella ripartenza dell’economia per cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando con impegno e determinazione».

