Franciosi: “Pin non va messo in confronto con il Boss. L’amministrazione Peracchini si è voluta liberare di uno spazio pubblico”

“Nel dibattito che si è aperto sulla gestione dello spazio Centro Allende-Pinetina occorre mettere a fuoco quale sia la vera questione.

Il giudizio che ciascuno di noi dà sull’operato di Pin e sulle proposte che gli imprenditori che lo animano faranno alla città è soggettivo.

Io sono affezionata all’esperienza di Boss che ha animato gli stessi spazi – solo nei brevi mesi estivi peraltro – con meno soldi e con meno investimenti, e credo che quella avventura rimarrà un unicum per novità e freschezza della proposta nonché per capacità di indagare i linguaggi giovanili. Come altri in città sono comunque curiosa di capire cosa saprà essere Pin appena potrà manifestarsi appieno”. Sono le parole della candidata sindaco di Spezia riformista Antonella Franciosi che in una nota prosegue: “Il punto però non è Pin, come non è il suo confronto con Boss. Il punto è che l’operazione fatta da Asti e Peracchini, e in questi giorni elettorali difesa da Gagliardi, è servita all’amministrazione di centrodestra per liberarsi di uno spazio pubblico che non sapeva – e peggio non ha ritenuto di dovere – riempire con idee e iniziative proprie. Il cuore del problema è proprio questo, Peracchini non comprende neppure il senso delle critiche che gli vengono mosse, perché non ritiene sia suo compito esercitare in quello spazio una funzione pubblica”.

“Toti svela il retropensiero che sta dietro a tutta l’operazione: la cultura è un noioso film rumeno se gestita dal Comune, mentre un imprenditore privato è senz’altro in grado di far divertire la città – aggiunge Franciosi che conclude -. L’amministrazione Peracchini non ha avuto una idea sua che è una in nessun ambito, tantomeno in quello culturale che è delega nelle mani di Peracchini da anni. Mancanza di visione, nessuna idea e come dimostra la gestione degli spazi pubblici neanche alcuna consapevolezza della funzione. Spezia merita di meglio”.

