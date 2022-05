Il “caffè carmelitano”, iniziativa virtuale per un risveglio spirituale

Si è soliti dire che la necessità aguzza l’ingegno. Ed è proprio avvenuto, nel lungo periodo della pandemia, un po’ in tutti i settori della vita civile e sociale, a partire dal mondo del lavoro e dalla scuola. Anche nella vita ecclesiale abbiamo assistito al nascere di tante iniziative, non solo in campo caritativo ed assistenziale ma anche in quello specifico della formazione religiosa, utilizzando spesso in maniera originale i mezzi della comunicazione sociale. Mi riferisco, in particolare, al cosiddetto “caffè carmelitano“, promosso esattamente due anni fa, nei giorni difficili del confinamento, su iniziativa dei Carmelitani Scalzi di Sant ‘Anna a Genova. Diversamente da quello che i Salesiani offrono ogni mattina, in via Roma alla Spezia, a quanti non possono permettersi di far colazione, quello carmelitano è un caffè di tipo “virtuale”, perché si propone di dare la carica soprattutto allo spirito. Esso consiste in un breve pensiero quotidiano sul Vangelo del giorno: un modo per iniziare bene la giornata, come un caffè che ci risveglia e ci dà il tono giusto. E così, ogni mattina, un gruppo sempre più grande di amici e di amiche riceve direttamente a casa una piccola “tazzina di caffè”, che si “beve” in cinque minuti. Un caffè buono come il Vangelo, che ormai per quasi quattromila persone, in Italia e nel mondo, è diventato un buongiorno atteso, un compagno di viaggio, un aiuto per la preghiera e per la vita. E proprio oggi, intanto, si conclude a Bocca di Magra, presso il monastero della Santa Croce, il secondo raduno nazionale degli amici del “caffè carmelitano”, iniziato ieri l’altro. E’ così possibile incontrare dal vivo proprio alcuni dei trenta religiosi della Provincia ligure che ogni giorno si avvicendano nella preparazione del “caffè”. Per riceverlo è sufficiente inviare un messaggio whatsapp a padre Lorenzo Galbiati, al numero 351.9342011. Il sito è https:// www.carmeloligure.it08.

