Il cardinale Simoni ha celebrato Messa a Piana Battolla

La parrocchia Maria Ausiliatrice di Piana Battolla ha celebrato il 24 maggio scorso la sua patrona con un “ospite d’eccezione”, il cardinale Ernest Simoni. La storia del cardinale è dolorosa ma ricca di fede. Nato nel 1928 a Scutari, in Albania, e ordinato sacerdote nel 1956, le sue vicende si intersecano con quelle della lunga persecuzione comunista. Arrestato nella notte di Natale 1963, mentre celebrava Messa a Barbullush, e confinato in una cella d’isolamento, fu poi condannato a morte, ma la pena venne commutata in venticinque anni di lavori forzati nelle gallerie buie delle miniere di Spac e poi nelle fogne di Scutari. In una tale drammatica situazione non interruppe mai il ministero sacerdotale, riuscendo a celebrare ogni giorno la Messa ed a confessare, distribuendo la comunione con ostie cotte di nascosto su piccoli fornelli, mentre per il vino faceva ricorso al succo dei chicchi d’uva. Finalmente liberato il 5 settembre 1990, appena fuori dal carcere ha confermato il perdono ai suoi aguzzini, invocando per loro la misericordia del Padre. La nomina cardinalizia è stata da lui intesa come riconoscimento per i tanti cattolici perseguitati e martiri della sua terra, tra i quali il primo cardinale albanese della storia, creato nel 1994 da Giovanni Paolo II: Mikel Koliqi, come lui di Scutari e a lungo imprigionato nelle carceri del regime. Simoni commosse il mondo quando, il 21 settembre 2014, nella cattedrale di Tirana, raccontò davanti a Francesco le violenze e le vessazioni subite durante la dittatura comunista. A Piana Battolla, Simoni ha celebrato la Messa con il vicario foraneo monsignor Fausto Spella, il parroco don Filippo Santini ed altri sacerdoti. Tra i presenti, il sindaco di Follo Rita Mazzi, il vice sindaco Laura Sardi e la confraternita.

