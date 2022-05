Instabilità e temperature in lieve calo, ma da martedì torneranno a salire

Il vento della nottata – caratterizzato anche da alcuni rovesci – ha spazzato via molte delle nuvole che avrebbero potuto rendere ancora più incerta questa domenica che sarà comunque caratterizzata da condizioni di variabilità, come riportato dal bollettino Arpal. Le temperature saranno in leggero calo, più in linea con i valori stagionali mentre l’umidità sarà su valori medio-alti. Mare mosso al mattino e stirato sottocosta. La situazione di instabilità proseguirà anche nella giornata di domani, lunedì, con passaggi di nubi medio-alte più estese tra il pomeriggio e la sera e con temperature stazionarie o in lieve calo. Da martedì cielo più soleggiato e caldo sopra le medie stagionali.

