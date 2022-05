La danza aerea conquista anche Ceparana

Sabato pomeriggio al Centro Equilibrium di Ceparana di Ambra Dagnino si è svolta una giornata dedicata alla prova della Danza aerea, Aerial Hoop (cerchio aereo)e Tessuto Aereo. Numerosi i partecipanti sia grandi che piccini che si sono divertiti a provare questa magnifica disciplina che farà parte a settembre delle discipline del Centro Equilibrium, guidati e seguiti dall’istruttrice pluricampionessa di Danza Aerea Monica Bertelloni.

La Danza Aerea è una disciplina acrobatica che si ispira alle pratiche circensi. Attraverso l’utilizzo di attrezzi sospesi, gli acrobati eseguono in aria movimenti spettacolari, tonificando il corpo e riuscendo a trovare maggiore armonia e fluidità nei movimenti. Per l’enorme fascino che da secoli esercita sul pubblico, la danza aerea, in tutte le sue varie declinazioni, da qualche tempo si è conquistata il proprio posto nel mondo dell’arte al di fuori del mondo nomade del circo ed è diventata una disciplina artistica praticata da un numero sempre crescente di appassionati. La danza aerea è una disciplina alla portata di tutti coloro che abbiano grinta, motivazione, costanza e passione.

