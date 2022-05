Mobilità, accoglienza turistica e quartiere del mare, le proposte di Franciosi al confronto promosso da Confcommercio

“Sono stata ospite insieme ad altri candidati a sindaco al confronto organizzato da Confcommercio. La richiesta di Confcommercio era chiara: una città da Tripla A, Aperta, Accogliente, Attrattiva. Le nostre idee: Una città aperta, cioè una città accessibile. Il prossimo sindaco dovrà vigilare e assicurarsi che il completamento del raddoppio della Variante Aurelia sia portato a termine. La Variante consentirà davvero l’alleggerimento del traffico cittadino, permettendo una nuova viabilità. A esempio consentirà l’umanizzazione di viale Italia con traffico scorrevole e con attraversamenti pedonali finalmente agevoli, senza inseguire fantasmagorici interramenti che poi non si faranno. Possiamo pensare a una metropolitana di superficie che colleghi le stazioni di Ca’ di Boschetti, Migliarina e La Spezia centrale. Occorre che la stazione di Migliarina sia dedicata ad assorbire il turismo che giunge in città in pullman. Dove abbiamo parcheggi significativi vanno poste piattaforme intermodali, attrezzate con parcheggi e di servizi di bike sharing.

