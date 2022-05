Pisa e Monza si giocano l’ultimo posto per la Serie A

Si conoscerà questa sera il nome dell’ultima squadra che andrà a completare la Serie A 2022-2023 dove ci sarà ancora lo Spezia. All’Arena Garibaldi alle 20.30 scenderanno in campo Pisa e Monza per il ritorno della finale playoff di Serie B, vinta all’andata 2-1 dalla squadra di Stroppa. Un risultato che non blinda la promozione dei brianzoli dato che in caso di vittoria dei toscani con un gol di scarto si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori in virtù del miglior posizionamento in campionato. La vincente approderà nella massima serie dove l’attendono già Lecce e Cremonese.

