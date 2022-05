Presunti favori elettorali in cambio di voti, il Pd di Albenga: “Inopportuno ricopra ancora la seconda carica del Comune”

Albenga. “Se Distilo volesse davvero il bene della sua città dovrebbe dimettersi immediatamente e senza indugio alcuno”. Lo afferma il segretario del Pd di Albenga Ivano Mallarini commentando i 14 mesi di reclusione (cioè 4 in più rispetto alla pena richiesta dal Pubblico Ministero) che il tribunale di Savona ha comminato al presidente del consiglio comunale ingauno Diego Distilo per i presunti favori promessi in cambio di voti ad alcuni elettori durante la campagna delle regionali 2020.

