Prospero De Nobili e i Comitati elettorali

Poco più di un trentennio fa la caduta del muro di Berlino ha dato il via ad un processo di innovazione che ha investito la nostra società mutandola dal profondo in alcuni suoi aspetti tradizionali. Uno di questi è stata la scomparsa delle vecchie organizzazioni politiche che sono state soppiantate da diversi organismi non più sorretti dalla ideologia ma piuttosto da motivazioni che rispetto al precedente erano più di ragion pratica che di ideale. Soprattutto sono scomparsi i grandi partiti di massa che traevano consenso dalla presenza e dall’attività svolta sul territorio grazie ad una ramificazione in molti casi anche capillare. Questo loro esserci assicurava la loro presenza continua sul territorio che presidiavano e presso la cittadinanza che da essi veniva informata e formata nell’azione di mobilitarla attorno ai propri progetti grazie anche alla collaborazione delle organizzazioni collaterali. Il tutto era finalizzato al fatidico giorno del voto quando dalle urne si sarebbe riscontrata il favore con cui era stato accolto il progetto politico che i partiti avanzavano e da cui dipendeva la loro presenza nelle istituzioni. I partiti di massa nascono come conseguenza dell’industrializzazione affermandosi, dopo inizi timidi, dopo la Grande Guerra. Il primo conflitto mondiale fu avvenimento oltremodo tragico ma ebbe il merito di liberare delle energie fino a quel momento compresse. Prima di questa nuova fase la vita politica era nelle mani di Comitati Elettorali che si formavano nell’imminenza della tornata elettorale per poi sfaldarsi e ritornare in vita al successivo appuntamento con la scheda. È una presenza comprensibile quando votano in pochi ma il progressivo allargamento del voto sminuisce la loro funzione. Lo si vede dal fatto che i vari Comitati sono costretti ad appoggiarsi alle Società di Mutuo Soccorso, prime organizzazioni del lavoro dipendente. Ma resta sempre la provvisorietà, l’aleatorietà dell’organizzazione politica che ha nell’appagamento della clientela il suo fondamento ontologico, nello scambio favore-voto che riguarda non una collettività sociale più o meno ampia, ma i singoli. È un fenomeno nazionale che riguarda anche la Spezia. Senza questo quadro d’assieme non capiremmo, ad esempio, la fortuna di Prospero De Nobili così come la sua decadenza. Mi vengono in mente queste cose vedendo le liste civiche che affiancano i candidati. Tante cinque anni fa non c’erano; quante ce ne saranno la prossima volta? Salutate alle prime apparizioni con favore perché facevano entrare nel dibattito e nell’agone politico la società civile che non si riconosceva nell’offerta partitica, oggi mi sembrano i Comitati Elettorali di una volta.

... » Leggi tutto