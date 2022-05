Vaira: “A Peracchini la sanità non interessa, nessuno dei suoi progetti tocca il tema della salute”

“Che al sindaco Peracchini non interessi minimamente il tema della sanità è dimostrato dal suo programma elettorale e dai cinque progetti che ha presentato in questi giorni definendoli ‘Per una città che guarda al 2050′.” E’ quanto si legge in una nota di Franco Vaira candidato nella lista Spezia con te, a sostegno di Piera Piera Sommovigo sindaca.

“Nessuno di questi progetti riguarda il tema della salute – si legge ancora nella nota di Vaira – se ne deduce che per i prossimi 30 anni gli spezzini dovrebbero accontentarsi di avere un ospedale fatiscente e una sanità disorganizzata e sempre più privatizzata. A meno che non ci si affidi miracolisticamente solo al progetto dell’ospedale del Felettino illudendo gli spezzini che tra 5-10 anni tutto si risolverà come per magia grazie all’edificazione dell’ospedale”.

“La realtà attuale è ben diversa e di fronte ai problemi che da anni denuncio, il sindaco preferisce come sempre tacere – aggiunge il candidato di Spezia con te -. Finge di non avere nessun titolo per occuparsi del tema della salute degli spezzini per non disturbare il progetto del Presidente della Regione di un progressivo accentramento delle cure verso Genova e del ridimensionamento al basso della sanità spezzina”. “Del resto forse è meglio che il sindaco taccia, immagino altrimenti che, sul tema sanitario, avrebbe usato le stesse assurde parole che ha pronunciato ieri sul tema della cultura: “Prima di noi solo film rumeni” – conclude Vaira -. Perciò sul tema della salute immagino avrebbe potuto dire ” Prima di noi gli spezzini morivano come mosche perché i servizi sanitari non esistevano”. Ho sempre più la sensazione che Peracchini tenti di emulare il governatore della Campania De Luca almeno nella versione dell’imitazione di Crozza. Ho chiesto, tramite amici comuni, a Maurzio Crozza; purtroppo, per Peracchini, Maurizio non ha la benché minima intenzione di sostituire, nelle sue gag televisive, De Luca con Peracchini. Che il sindaco se ne dia pace”.

