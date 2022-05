Ventimiglia. Stava tornando a casa dal lavoro, quando è stata aggredita da un uomo. E’ quanto accaduto ieri sera in via Cavour, poche decine di metri da largo Torino, ad una ventimigliese di 46 anni che, per motivi ancora da chiarire, è stata aggredita da uno straniero, che secondo alcuni testimoni stava dando in escandescenze a causa dell’abuso di alcol.

