Ventimiglia, donna molestata in via Cavour. Arrestato straniero

Ventimiglia. E’ stato portato subito in caserma dai carabinieri, per accertamenti e probabilmente per essere arrestato, l’uomo che ieri sera ha molestato una donna di 46 anni in via Cavour, a poche decine di metri da largo Torino, a Ventimiglia. Stando a quanto ricostruito, la ventimigliese stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, quando sul tragitto verso la propria abitazione ha incontrato lo straniero, visibilmente ubriaco, che ha iniziato ad importunarla e molestarla.

... » Leggi tutto