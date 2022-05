Approvata la convenzione, garantirà il passaggio pubblico nella tenuta di Marinella

Dopo i due rinvii precedenti è stata approvata oggi, con i dieci voti favorevoli della maggioranza, la convenzione fra Comune di Sarzana e Marinella Spa per la costituzione di servitù di uso pubblico dei percorsi interni alla tenuta dove nascerà un oliveto di oltre cento ettari. Il via libera odierno garantirà la fruizione nelle ore diurne mentre, come avviene per tutti i parchi, verrà disposta una chiusura notturna per motivi di sicurezza e decoro. Il dibattito in Consiglio comunale, che ha sconfinato anche sul caso analogo del porticato del Laurina e sugli altri temi legati alla frazione del litorale, non ha però portato ad un’approvazione unanime vista l’astensione di Giorgi (M5S) e il voto contrario del Pd mentre Mione – protagonista con il sindaco Ponzanelli di reciproche frecciate – è uscito prima della fase finale.

Presentando la pratica l’assessore ai lavori pubblici Campi ha ricordato come la piantumazione di migliaia di piante di olivo andrà a costituire un “patrimonio ambientale e paesaggistico di grandissimo valore, senza la creazione di ulteriori nuovi volumi e con un oggettivo miglioramento della situazione dell’area che per ragioni di sicurezza sarà delimitata con una recinzione di tipo rurale”. “Abbiamo colto e superato la sfida di garantire la fruizione dei percorsi da parte della collettività – ha aggiunto – dando un riconoscimento giuridico che mai era stato garantito in precedenza. Con la convenzione abbiamo anche chiesto la partecipazione del privato nella manutenzione dei percorsi mentre il Comune potrà sostenere spese per l’arredo urbano e l’installazione di panchine, cestini o spazi di sosta. Questa convenzione – ha concluso – è diversa, sia nella natura che negli scopi, rispetto a quella presentata in precedenza, perché non esiste più il tema della realizzazione di nuovi percorsi in sostituzione di alcuni di quelli esistenti. Raccogliendo le indicazioni del Consiglio e del territorio abbiamo apportato questo miglioramento sostanziale garantendo così la servitù di passaggio dei percorsi”.

Dal canto suo l’opposizione ha rivendicato di aver sollevato la questione del passaggio e di aver fatto risparmiare 306mila euro all’amministrazione evitando di fatto gli interventi previsti altrimenti sui percorsi, criticando anche l’installazione dei cancelli che delimiteranno la tenuta negli orari di chiusura: “In questo modo – è stato sottolineato – l’accesso non sarà più libero”.

