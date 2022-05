Comunali Genova, nel primo confronto tra Bucci e Dello Strologo è subito scontro sui numeri dei residenti e la crescita della città

Genova. A tredici giorni dal voto il tanto atteso primo confronto tra i candidati sindaco è arrivato . Non solo tra Ariel Dello Strologo e Marco Bucci, dopo che il principale sfidante ha accusato per settimane il sindaco uscente di sfuggire al faccia a faccia , ma anche – in perfetta par condicio – con gli altri aspiranti alla poltrona di primo cittadino. Sul palco della sala Quadrivium della Curia genovese, oltre a Bucci e Dello Strologo ci sono anche Matteo Carpi, Antonella Marras e Martino Marzano. Assenti giustificati Cinzia Ronzitti, che ha declinato l’invito della Curia e il senatore Mattia Crucioli, trattenuto a Roma dal voto sul dl concorrenza.

... » Leggi tutto