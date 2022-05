Consiglio provinciale, centrosinistra e Rosson abbandonano l’aula e si rivolgono al Prefetto

Prima abbandona il consiglio provinciale – fisico e virtuale – l’opposizione di centrosinistra, poi se ne va anche il consigliere della Lega Alessandro Rosson, in entrambi i casi per divergenze con il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini. Questo il finale della seduta odierna, che aveva all’ordine del giorno la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione e relativi allegati e il bilancio di previsione 2022/2024.

In apertura di seduta, il capogruppo dell’opposizione, l’esponente Pd Simone Regoli, ha espresso disappunto per il mancato inserimento della mozione a tema biodigestore di cui già era stata richiesta trattazione lo scorso mese. “Non è possibile gestirla così, le mozioni vanno discusse: ci rivolgeremo al Prefetto. Tra l’altro il 30 giugno c’è la sentenza del Consiglio di Stato, cosa facciamo, discutiamo la mozione dopo la sentenza?”, ha lamentato invano Regoli, che poi ha ripreso la parola prima che le pratiche andassero in votazione: “Questo non è un comportamento corretto, la mozione va discussa. Mi dispiace che i colleghi consiglieri, che anche loro rappresentano il territorio, accettino in silenzio un comportamento simile. Noi come minoranza abbandoniamo l’aula”, quindi il vice sindaco vezzanese ha preso la porta e il consigliere Giacomo Cappiello ha lasciato la videoconferenza; mentre il presidente Peracchini aveva invitato Regoli a “evitare polemiche e discussioni inutili”.

Quindi la votazione sulla nota di aggiornamento, che ha incassato il voto favorevole del presidente e di tutti i consiglieri di maggioranza Lorella Cozzani, Marco Frascatore, Lisa Saisi e Luca Ponzanelli, mentre il consigliere Alessandro Rosson si è astenuto. E un attimo dopo l’esponente leghista, prima che andasse in votazione il bilancio di previsione, ha chiesto la parola alla presidenza, senza fortuna. “Siamo in votazione”, ha osservato Peracchini. “Non partecipo alla votazione, non mi si fa parlare”, ha ribattuto Rosson, che si è alzato e ha lasciato la seduta. Ancora una frizione quindi tra il presidente e il consigliere.

