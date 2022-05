Corruzione, il sindaco Dellerba portato in carcere a Imperia

Imperia. E’ stato portato in carcere nel pomeriggio Luigino Dellerba, sindaco di Aurigo e consigliere della provincia di Imperia arrestato stamane in flagrante dai carabinieri. I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale lo hanno sorpreso mentre riceveva una busta con 2mila euro in contanti dalle mani dell’imprenditore Vincenzo Speranza, titolare di Edilcantieri Costruzioni Srl di Imperia, a sua volta arrestato e tradotto in carcere.

