Due giorni, tre spettacoli a Circo Galleggiante

Due giorni intensi di spettacoli a Circo Galleggiante, presso la sede della scuola di circo in Via Castelfidardo 1: si inizia mercoledì 1 alle 21 con IN CIMA AL MAR, spettacolo del gruppo 11-15 anni, che verrà replicato la mattina dopo, giovedì 2 giugno alle 11, con la partecipazione dei bambin dai 4 ai 10 anni. Grande serata giovedì 2 giugno alle 21 con il CABARETTONE CIRCO GALLE che vedrà coinvolti 23 alliev della scuola di circo dai 15 anni agli adult, in un cabaret di numeri di circo contemporaneo. Tutti gli spettacoli sono a offerta libera e consapevole, fino ad esaurimento posti. E’ necessario prenotare tramite whatsapp al 3395772543

