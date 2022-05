Fontanella abbattuta in stazione, non si è trattato di vandalismo

Non si è trattato di movida fuori controllo ma di un banale incidente. È quanto hanno accertato gli agenti del Commissariato di Sarzana dopo che nel fine settimana aveva innescato un vivace dibattito su Facebook l’abbattimento di una fontanella situata nell’aiuola nei pressi della stazione ferroviaria. In un primo momento, infatti, l’episodio era stato attribuito ad un atto vandalico ad opera di un gruppo di giovani ma rapidi accertamenti hanno permesso di stabilire che la fontannella era stata urtata da un automobilista in fase di parcheggio.

