Gli studenti del Costa portano sul palco del Civico la “Lisistrata” di Aristofane

Il Liceo Classico “Lorenzo Costa “ ha rappresentato al Teatro civico della Spezia “Lisistrata” di Aristofane. Grande successo di pubblico e consensi unanimi nella serata di venerdì 27 maggio per la commedia rappresentata dagli allievi del Laboratorio teatrale del “Costa”, 40 ragazzi di ogni ordine di classi, dalla 1^ alla 5^, diretti dalla professoressa Foce Claudia, regista del testo greco antico. “Il ritorno all’attività teatrale in presenza è stata accolta con entusiasmo e grande impegno dai nostri ragazzi. – dice la referente – La scelta di Lisistrata, donna ateniese che propone alle donne della Grecia lo sciopero del sesso per costringere gli uomini a porre fine alla guerra e che elenca i benefici della concordia e della pace, è stata casuale; ma – aggiunge ancora – è diventata tremendamente attuale per la tragica guerra tra Russia ed Ucraina, dove sono le donne, come in questa commedia , che rappresentano le ragioni del cuore contro la ragion di stato.

