Il gin diventa “caviale” alla locanda Barbacana

Sembra impossibile e, invece, il gin non è solo un alcolico da utilizzare per storici aperitivi o da abbinare alla tonica per dare vita ad una bevanda iconica. Lo si è visto, qualche sera or sono, alla Locanda Barbacana, nel cuore delle mura medievali di Villanova d’Albenga, dove chef Michele Cammarata ha sorpreso tutti nella serata intitolata “Ginfood Experience”, organizzata in collaborazione con Mercanti di Spirits, rappresentato a Villanova dall’amico Fulvio Santorelli, collaboratore di Ivg con la sua rubrica sugli “spirits”.

... » Leggi tutto