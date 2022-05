Luni e le sue attività produttive, iniziativa a Ca’ Lunae

È dedicata alle attività produttive e in particolare a quelle vitivinicole l’iniziativa di Psi e “Uniti per Silvestri sindaco” in programma domani, martedì 31 maggio presso Ca’ Lunae Bosoni alle ore 17. Oltre al candidato sindaco di Luni del centrosinistra Alessandro Silvestri, parteciperanno i membri della sua lista Barbara Moretti e Andrea Marcesini. Con loro ci saranno anche Giorgio Baccigalupi, direttore del Consorzio dei produttori e Alessandro Ferrante vice presidente CIA Levante. “Consolidare e sviluppare i cinque anni di buon lavoro per le attività produttive” è il titolo dell’appuntamento elettorale che come detto sarà dedicato in particolare al vino come spiega il produttore e candidato Andrea Marcesini: “In questi anni con la vice sindaco Moretti è stato fatto un gran lavoro sulle attività produttive e in particolare sull’agricoltura, con la giunta che ha dimostrato grande lungimiranza riconoscendo le potenzialità di un settore che proprio a Luni può contare su una produzione molto consistente non solo dal punto di vista numerico. Proprio per questo – conclude – ho ritenuto di voler mettere la mia esperienza e le mie capacità, anche come presidente del Consorzio, a disposizione della lista visto che ci sono le premesse per migliorare ulteriormente la rete delle cantine e i sentieri e recuperare molti vigneti”.

