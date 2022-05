Natale: “Tour sanità della rRgione: propaganda elettorale con soldi pubblici. Senza rispetto verso chi non riesce a curarsi”

“Inizialmente ho sperato fosse una fake news poi, quando ho ricevuto la mail dalla Regione che mi invitava a partecipare alla data di Spezia (3 giugno) del ‘Tour Sanità 2022 – Dagli ospedali al territorio: cura, eccellenza, territorio’, ho pensato ad un attacco hacker al sito della Regione Liguria dal quale hanno fatto partire una serie di mail per mettere in (grande) difficoltà la giunta annunciando un evento che esalta lo stato della Sanità spezzina che invece è al collasso. Purtroppo, uscendo di casa, ho visto i manifesti che annunciavano l’iniziativa e allora non potevo più avere dubbi: l’iniziativa c’è”. Commenta così, con un filo di ironia, l’annuncio del tour della Sanità della Regione, Liguria il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale.

“Non capisco come questo centrodestra, con in testa Peracchini e Toti, possa pensare di mascherare quello che vivono tutti i giorni i cittadini sulla loro pelle con degli annunci roboanti. Pensano che ci caschi ancora qualcuno? Sicuramente non ci casca Giulio C. che ha provato a fissare una visita oculistica e ha ricevuto come risposta che non era possibile. Nemmeno Cristina S. che doveva prenotare una visita dermatologica e che non ha ricevuto proposte di date, per non parlare di Franco V. che avrebbe dovuto fare una risonanza magnetica o Daniele G, che avrebbe avuto bisogno di una colonscopia, mentre Danilo M. non ha potuto fissare un Eco alla vescica e Giacomo S. per un ECG da sforzo dovrà attendere 246 giorni. A questi casi che direttamente si sono rivolti al sottoscritto, bisogna aggiungere che per un angio TAC urgente ci vogliono 60 giorni così come per una TAC (addome, colonna o cranio) e per una colonscopia 38 giorni. Parliamo di esami urgenti non programmati perché in quel caso non è nemmeno possibile prenotare. Per chi deve fissare una visita pneumologica consiglio di non perdere nemmeno il tempo a fare la coda o telefonare perché è colpevolmente impossibile. Un disastro! E Toti e Peracchini ci vengono a parlare di eccellenza? L’unico motivo per cui è in piedi la sanità è solo per l’encomiabile impegno dei professionisti”; fotografa con i numeri le condizioni della Sanità Ligure il consigliere PD.

“Ho depositato un’interrogazione per capire come le risorse stanziate dal Governo vengono utilizzate in Liguria. Quali investimenti si faranno e, in particolare, quali attrezzature verranno acquistate e quanto personale verrà destinato a queste attività. Unica cosa chiara è la convenzione con L’Alma Mater per le attività chirurgiche, in particolare quelle ortopediche. Ma per tutte quelle altre attività, parlo di visite specialistiche e diagnostiche, quale futuro ci sarà? Ad una prima interrogazione di qualche mese fa, il Presidente Toti mi rispose che bisogna vedere anche il mercato. No, per la sanità l’unica cosa che non deve interessare è come risponde il mercato. Certo tutte le risorse che inutilmente vengono spese per questa iniziativa propagandistica potevano essere utilizzate per rafforzare di qualche unità gli organici e effettuare qualche investimento”.

“Toti che viene a Spezia per parlare di Sanità e ospedali, ci vuole coraggio. L’ultima volta lo ha fatto è stato per posare la prima pietra del Nuovo Felettino (era l’ottobre del 2016) e per annunciare che era tutto risolto e che l’opera sarebbe stata finita entro il 2020 (per la precisione agosto). E Peracchini la smetta di dire che quell’appalto era sbagliato perché così facendo, non so se se ne accorge, attacca Toti che lo aveva fatto suo”.

Anche le Case di Comunità non nascono sotto i migliori auspici. Queste dovrebbero essere la sede dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per i cittadini dei diversi comuni che afferiscono a quelle strutture. Non ci è stato ancora chiarito quali comuni sono coinvolti nella Casa di Comunità di Bragarina o, diversamente, in quella di Via Veneto alla Spezia. La divisione territoriale non è secondaria perché in quelle sedi dovranno essere presenti anche, in particolare, le strutture dei servizi sociali dei diversi comuni coinvolti altrimenti non si rispetta la filosofia del PNRR che vuole potenziare il territorio quel territorio che queste giunte hanno massacrato”, conclude Natale.

... » Leggi tutto