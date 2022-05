Pallanuoto, Lerici croce delle capolista sia nel maschile che nel femminile

Il Lerici Sport si conferma bestia nera della capolista Chiavari, che già aveva battuto nel girone d’andata alla Spezia, fermandola sul pareggio a domicilio. Soddisfazione tra i ranghi lericini, al termine coach Andrea Sellaroli era orgoglioso di essere uscito imbattuto da tale e tanta trasferta, inoltre il tecnico sottolineava come i “Coccodrilli” abbiano già conquistato la permanenza in Serie B nazionale in tutta disinvoltura; mentre molto più arduo appare puntare davvero ai playoff quando mancano solo tre giornate al termine della “regular season” (sfortunatamente da questa stagione sportiva vanno avanti solo le prime due, anziché le prime quattro, regola che vale pure per il Girone 2).

“En plein” lericino a base di imprese, peraltro, se consideriamo pure la B femminile. Ivi il Lerici infatti ospita e addirittura batte alla “Cicci Rolla” quel Sori, già fermato sul pari a domicilio all’andata, presentatosi a sua volta come capoclassifica (nel raggruppamento ligure della categoria).

