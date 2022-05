Protesta di detenuti a Imperia, Sappe: «Serve un carcere nuovo fuori città»

Imperia. «La protesta nel carcere di Imperia lascerà un altro solco di negatività sul quale bisogna ragionare. Anche se la polizia penitenziaria, grazie ai rinforzi giunti da Sanremo e da Genova, ha ripreso il controllo dell’istituto, non bisogna abbassare la guardia, anzi più che mai è necessario predisporre interventi correttivi». E’ quando dichiara Michele Lorenzo, segretario nazionale per la Liguria del Sappe dopo i gravi accaduti la sera e la notte scorsa nel penitenziario di via Agnesi.

