Rimonta il caldo già a partire da martedì quando il sole spazzerà via le nuvole

Permane una certa instabilità sulle regioni nord-occidentali, dove avremo più che altro una nuvolosità abbastanza diffusa ma alternata a spazi soleggiati che saranno più ampi su Liguria e pianure piemontesi. Alla Spezia oggi nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3305m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

