Corso di tedesco online per principianti

L’Associazione Culturale Italo Tedesca comunica che sono aperte le iscrizioni a un corso online di lingua tedesca per principianti. Si tratta di un modulo intensivo per un’introduzione rapida ed efficace alle nozioni base della lingua, di immediata spendibilità. Il corso si svolgerà da lunedi 13 giugno a venerdì 24 giugno in orario 18 – 19.30 tutti i giorni escluso il sabato. Per informazioni e iscrizioni (entro il 9 giugno), inviare una mail a: info@acitlaspezia.it

