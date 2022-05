Dario Petucco presenta il suo libro “9331 miglia” a Santo Stefano

Venerdì 3 Giugno alle 17:30 presso il giardino del salone parrocchiale, in centro Santo Stefano, accanto alla Chiesa di Santo Stefano Protomartire, si terrà un nuovo incontro della nota rassegna letteraria “Non ci resta che leggere”. Questa sarà la volta di Dario Petucco che ci presenterà, con la poetessa Sonia Vatteroni, il suo ultimo libro dal titolo “9331 miglia”. Si tratta di un diario di bordo in cui l’autore ci racconta oltre tre mesi di navigazione verso i mari del Nord Europa agli albori del terzo millennio. Le tre navi salpate dal porto militare della Spezia attraversano le colonne d’Ercole, navigano in pieno Oceano Atlantico e si dirigono verso la fredda distesa del Mar Baltico. Le pagine, scritte da Petucco e dotate di pathos, raccontano un lungo viaggio tra le acque del mondo.

