A distanza di due anni da “Anni collaterali” lo scrittore spezzino Marco Ursano torna in libreria con il nuovo romanzo “Homo pandemicus” sempre per MdS editore di Pisa. Homo pandemicus nasce come monologo teatrale per l’attore Fulvio Cauteruccio e si trasforma in romanzo. È la cronaca dei mesi e delle fasi della pandemia attraverso lo sguardo di un uomo comune. Il lockdown, la famiglia, la città, i vicini di casa, le fughe dalla reclusione, il mondo virtuale in cui trovare un rifugio dalla solitudine e dall’alienazione. Un instant book, allucinato e sarcastico, del nostro tempo; un racconto di un’epopea, intima e collettiva al tempo stesso, che ha messo in discussione i rapporti umani e tutti gli assetti culturali e sociali della civiltà contemporanea, estremizzandone le contraddizioni. Il romanzo della pandemia che ci ha fatto cantare l’inno nazionale dai balconi e che ci ha posto la sfida di trasformarci in donne e uomini migliori di prima. Homo pandemicus sarà presentato in prima assoluta venerdì 3 giugno, alle ore 19:00, presso Pin La Spezia. Silvia Belli, Direttrice della collana …Storie di MdS editore, intervisterà l’autore.

