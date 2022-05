Peracchini: “Le nostre proposte per mettere le periferie al centro, dall’illuminazione alla raccolta dei rifiuti”

“Periferie al centro, un punto fondamentale del nostro programma – dichiara il sindaco uscente della Spezia Pierluigi Peracchini –. In questi anni, per una complessiva valorizzazione della città abbiamo coinvolto tutte le associazioni e le Pro Loco che si impegnano tutti i giorni nei quartieri, supportando eventi che ne favoriscano la promozione. Un impegno che abbiamo mantenuto unito alle opere pubbliche come la nuova illuminazione uniforme dalle periferie al centro, la creazione delle fognature laddove mancavano e la predisposizione delle isole zonali che hanno rivoluzionato la raccolta differenziata. Questi sono solo alcuni degli interventi figli della volontà di fare della città un corpo unico, armonico, rispettando e valorizzando però le particolarità di ogni quartiere. I prossimi obiettivi sono raggiungere le 300 telecamere sul territorio, soprattutto posizionandole in periferie, aumentare i punti luce e i parcheggi e il rifacimento dei marciapiedi. Vogliamo introdurre in ogni quartiere il “maggiordomo di quartiere” a servizio dei cittadini: un esperimento che già funziona in alcuni punti della città e che vogliamo estendere a beneficio soprattutto dei cittadini più anziani che necessitano di servizi capillari. Proprio per raggiungere l’obiettivo del 90% di raccolta differenziata, vogliamo estendere le isole zonali in tutta la città e introdurre in ogni quartiere un operatore ecologico di quartiere, un punto di riferimento a cui rivolgersi per eventuali criticità. Per una maggiore vivibilità, dopo aver portato in questi anni le luci natalizie in ogni angolo del territorio, vogliamo esportare la proposta fatta per il centro storico con i “quartieri fioriti”, posizionando rastrelliere, vasi di fiori e panchine riqualificate. Inoltre promuoveremo la cultura in ogni quartiere, mettendola al centro delle piazze e degli spazi pubblici con il teatro e il cinema itinerante, in forte sinergia con tutte le associazioni che già lavorano sul territorio e diventando facilitatori di quante vorrebbero nascere. Soprattutto, verranno creati eventi di promozione sulla storia di ogni quartiere spezzino, memoria storica che dobbiamo tutelare e preservare”.

